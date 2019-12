Untitled Goose Game : Un indice de plus pour une sortie sur PlayStation 4

Lorsqu'un titre résolument désopilant tel que la drôle de création Untitled Goose Game débarque dans nos existences parfois grisâtres, on a évidemment envie de le voir devenir accessible au plus grand nombre. Et pour l'aventure de House House, la PlayStation 4 et la Xbox One semblent toutes indiquées.

Nous vos rapportions d'ailleurs au mois d'octobre dernier les envies explicitement assumées des développeurs australiens de partir à l'assaut des consoles de salon qui manquent encore à leur palmarès.

Malgré des ventes déjà très honorables pour un jeu de l'oie, House House espère toujours capitaliser sur les bons retours concernant son titre pour tenter le super jackpot. Et les choses semblent relativement bien en place, puisque le site ExoPhase recense aujourd'hui la liste des trophées d'Untitled Goose Game sur PlayStation 4.

Au-delà des quelques niveaux du jeu, on retrouve surtout la liste des objectifs secondaires post-credits, qui dévoile évidemment quelques surprises à ceux qui n'auraient pas encore regagné leur mare aux canards, vous voilà prévenus.

Déjà disponible sur PC et Switch, il y a donc de (très) fortes chances qu'Untitled Goose Game finisse par débarquer sur PlayStation 4 dans un avenir assez proche, et sans doute sur Xbox One, car il n'y a pas de raison de bouder son plaisir, n'est-ce pas ? En attendant, vous pouvez toujours retrouver notre test du jeu ici-même.