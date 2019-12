Rainbow Six Siege : L'opération Shifting Tides débarque aujourd'hui

Que les joueurs se rassurent : la nouvelle saison de Rainbow Six Siege arrivera cet après-midi sur les serveurs live. Il amènera deux nouveaux opérateurs et de nombreux changements !

Mieux vaut tard que jamais. Les heures de déploiement de la mise à jour introduisant la nouvelle saison, l'opération Shifting Tides, ont été révélées sur les réseaux sociaux du jeu cette nuit. En France, la nouvelle saison sera disponible à 15 heures sur PC, à 16 heures sur PS4 et enfin, les derniers seront les joueurs Xbox One avec la mise à jour disponible à 17 heures.

🌊 Operation Shifting Tides is headed your way 🌊



Deployment Schedule:

Tuesday, Dec 03.2019



PC: 9:00 AM EST / 14:00 UTC

PS4: 10:00 AM EST / 15:00 UTC

XB1: 11:00 AM EST / 16:00 UTC



