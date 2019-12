Capcom : L'un des deux jeux mystère du Jump Festa se dévoile

Si vous avez ne serait-ce qu'une seule fois acheté un produit industriel après l'avoir vu sublimé à travers un spot télévisé où un montage très largement retouché dans un de ces vieux magazines en papier, vous savez que la réalité ne s'élève généralement pas au niveau de la fiction.

Non pas que nous soyons déçu de découvrir avant l'ouverture du très japonisant festival Jump Festa, loin de là (le suspense étant toujours de rigueur pour le dernier d'entre eux), mais nous aurions bien évidemment aimer tomber à la renverse de surprise en découvrant un titre non-annoncé des familles.

Mais il faut se rendre à l'évidence il est plus facile (et rapide) de se prendre à rêver que de développer dans le plus grand secret un AAA transcendant. Ainsi, nous apprenons que l'un des deux jeux mystère dont nous vous parlions la semaine dernière était déjà aussi annoncé que connu, puisqu'il s'agit de Street Fighter V : Champion Edition, la dernière (?) itération du jeu de baston made in Capcom, qui sera donc présent aux côtés de Monster Hunter World : Iceborne et Mega Man Zero/ZX Legacy Collection.

Le jeu de versus fighting au roster sexy de 40 pugilistes soulèvera sans doute les foules de petits chanceux qui se rendront au Makuhari Messe de Tokyo, et pour tout vous vouer, nous les jalousons déjà, mais la perspective de se prendre un Resident Evil 3 Remake dans la tronche s'amenuise de jour en jour... Il ne manquerait plus que le dernier titre soit finalement le portage de Devil May Cry 3 sur Switch tiens...

Si vous avez la chance d'être dans les environs de la capitale nippone, rappelons que le Jump Festa se tiendra les 21 et 22 décembre prochain, au célèbre Makuhari Messe.