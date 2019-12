Reggie Fils-Aimé revient sur le succès de Nintendo et tacle la concurrence au passage

Désormais retraité de la vie politique vidéoludique, l'ex-preneur de nom et accessoirement botteur de postérieurs Reggie Fils-Aimé semble profiter de sa liberté de parole plus ou moins totale pour distiller ici et là punchlines et autres analyses de son cru.

À voir aussi : Reggie Fils-Aimé récompensé aux Etats-Unis : Découvrez son discours de remerciement

Après avoir fait preuve d'une certain forme de réalisme (pour ne pas dire de clairvoyance) concernant la période Wii U, le père Fils-Aimé s'est récemment laissé aller dans un entretien conséquent accordé à nos confrères de Game Daily.

Au cours de cette discussion fleuve, l'ancien patron de Nintendo of America est revenu sur le processus qui a conduit Nintendo a changer son fusil d'épaule et à abandonner la fameuse course à la puissance à compter de la septième génération de consoles :

Je pense véritablement que la curiosité intellectuelle est un des principes-clé du succès de Nintendo. Les gens l'ont peut-être oublié, mais au début des années 2000, seul un tiers des gens jouaient aux jeux vidéo. L'industrie stagnait, et des marchés tels que l'Europe ou le Japon voyaient leurs ventes baisser.



Nintendo a interprété cette stagnation de l'industrie comme le résultat d'une trop grande complexité, et d'un trop grand nombre de suites. On retrouvait les mêmes jeux, dans leurs cinquième ou sixième versions, moins innovantes, et moins amusantes.



Vous pouvez constater des divergences dans le positionnement de la Wii face aux stratégies de Sony et Microsoft. Ainsi, la curiosité intellectuelle, le fait de se poser des questions et de s'attaquer au coeur du problème de notre industrie est vraiment quelque chose que Nintendo a réussi à très bien faire.

Si les ventes stratosphériques de la Wii donneront évidemment raison au Regginator, son laïus sur les suites à répétition ne manquera pas de faire se lever quelques sourcils parmi nos lecteurs, qui savent à quel point Nintendo n'hésite pas une demi-seconde à coller la tête d'un certain Super Mario sur à peu près toutes ses productions, histoire d'appâter le chaland. Le reste appartient, comme chacun sait, à l'histoire...

Que pensez-vous de cette analyste signée Fils-Aimé ? La partagez-vous ? Faites-nous part de vos avis à répétition dans les commentaires ci-dessous.