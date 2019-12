Persona 5 Royal : La date de sortie occidentale en fuite ? Un indice chez vous

Qu'il est difficile de s'avouer qu'après avoir déjà laissé une centaine d'heures de nos courtes et précieuses vies dans un certain Persona 5, nous allons sans mal replonger dans sa version plus bi-fluorée disponible depuis quelques semaines au Japon. Mais encore faudrait-il savoir quand...

Les Phantom Thieves auraient-ils été pris la main dans le sac ? Réputés pour leur habileté à filer à l'anglaise, les voleurs de coeur tokyoïtes pourraient avoir vendu la mèche juste avant que n'ait lieu l'annonce de l'annonce de la date de sortie, comme nous vous l'expliquions il y a une dizaine de jours.

En effet, le site Persona Central vient de remarquer que la page de pré-commande du jeu sur les PlayStation Store taiwanais et indonésien (que vous pouvez admirer dans notre galerie d'images) mentionne la date du 20 février 2020, une information qui était déjà connue depuis un certain temps, mais que ladite page mentionne désormais explicitement une version anglaise sous-titrée, aux côtés d'une version en mandarin.

De là à imaginer que la version anglaise serait ainsi dans les starting blocks et parée à un lancement occidental ce même 20 février 2020, il n'y a qu'un pas... que nous nous garderons évidemment de franchir, mais ce faisceau d'indices nous donne le droit de rêver, ne serait-ce qu'un peu...

Nous serons de toute façon rapidement fixés sur notre sort, puisqu'Atlus devrait révéler la date de sortie occidentale de Persona 5 : Royal sur PlayStation 4 dès demain. Une bonne nuit de sommeil, et on n'en parle plus ! Bon, d'un autre côté, on nous l'avait promis pour le printemps, une saison qui commence le... 20 mars. Quel suspense !