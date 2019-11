Persona 5 Royal : Atlus annonce la date de sortie de la date de sortie occidentale

"En l'an 2000, les gens conduiront des voitures volantes", s'imaginait-on un siècle plus tôt, les yeux tournés vers un avenir radieux et des lendemains qui chantent. Malheureusement, il n'est souvent pas aisé de prédire avec précision ce qu'il adviendra, et la réalité s'avère bien souvent plus décevante que nos rêves les plus fous.

Ainsi, en 2019, au lieu de fendre l'air tel un Corben Dallas des familles, il faut composer avec les réseaux sociaux et cette faculté que nous avons désormais à nous jeter sur la moindre bribe d'information.

Il est en effet désormais tout à fait admis d'annoncer l'annonce, et l'éditeur Atlus ne se prive pas d'exercer ce droit jurisprudentiel, même sans la présence de son avocat, en nous donnant rendez-vous la semaine prochaine pour vraisemblablement découvrir la date de sortie occidentale du très (très) attendu Persona 5 : Royal :

Posté hier, ce tweet nous renvoie donc au 3 décembre prochain, date à la laquelle les classieux Phantom Thieves risquent une fois de plus de voler nos coeurs et une partie de nos économies par la même occasion.

Vous vous souvenez de la publicité qui disait "Si tu as de la thune à Nöel, garde la !" ? Voilà un dicton que nous allons pouvoir ressortir du placard...

Disponible depuis le 31 octobre dernier au Japon, Persona 5 : Royal est prévu quelque part en 2020 sur PlayStation 4 en Occident.