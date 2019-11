Persona 5 Scramble : Ann Takamaki manie le fouet dans une nouvelle vidéo

Après nous avoir dévoilé une bonne partie du cast de la "suite" de Persona 5 - y compris la petite nouvelle, Sophia, qu'il nous tarde de découvrir - il était largement temps d'offrir à la délicieuse Ann Takamaki un peu de la lumière des projecteurs, pour mettre dans notre vie un peu plus de bonheur.

A voir aussi : Persona 5 : Voici des carnets de notes qui vont voler votre coeur

Il n'est finalement pas si surprenant de constater une fois de plus que la plus féline des Phantom Thieves s'entende finalement si bien avec la très poilue Morgana. Celle qui nous rappelle en sortant de l'eau qu'elle reste mannequin le jour se transforme la nuit en redoutable combattante, maîtrisant le combat à distance grâce à son fouet. Et ne nous lancez pas sur sa combinaison de latex hein, ça suffit comme ça, merci.

Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers sera disponible le 20 février 2020 sur PlayStation 4 et Switch au Japon. Et on attend toujours pour l'Occident... C'est long, n'est-ce pas ?