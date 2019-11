Dragon Ball Z Kakarot récapitule ses nombreuses phases de gameplay dans une nouvelle vidéo

A la manière de l'adaptation animée du manga culte d'Akira Toriyama, les différents trailers dévoilés jusqu'à présent prenaient un malin plaisir à gratter la surface de ce qui nous attend dans Dragon Ball Z : Kakarot. Mais aujourd'hui, on ne rigole plus, car l'heure est semble-t-il venue de tout reprendre, et en accéléré s'il vous plait.

Ce sont ainsi près de quatre minutes de Sayajin et autres délires capillaires qui s'offrent à vous aujourd'hui, alors que Bandai Namco décide de passer en revue les troupes des Z Warriors. Après nous avoir dévoilé les scènes les plus marquantes de l'anime signé Toei, ce trailer nous rappelle les libertés qui seront prises par CyberConnect2 afin d'enrichir ce RPG saupoudré de baston aérienne.

Parce qu'il est difficile de sauver l'humanité à chaque jour qui passe, il faudra donc se farcir le passage de permis de Goku et Piccolo, ou encore une ballade sylvestre mettant en scène Son Gohan et C-16. RPG oblige, il faudra en plus de casser des bouches se bâfrer comme un malpropre pour grimper en niveau, et ainsi débloquer des compétences au sein d'un arbre somme toute classique. La collecte d'orbes Z permettra également de développer la palette de coups de vos différents personnages, à l'exemple de l'iconique Final Flash de Bejita.

Et que serait un J-RPG sans une attention particulière portée à la nourriture ? Pas grand chose a priori. C'est pourquoi Gokū et ses frères d'armes pourront partir à la recherche de nombreux ingrédients, afin d'enrichir une liste d'appétissantes recettes. Quitte à massacrer de pauvres loups à coups de poing visiblement, les temps ont bien changé !

Allez, encore un peu de patience : Dragon Ball Z : Kakarot débarquera sur son Kinto-un le 17 janvier 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.