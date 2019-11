Flight Simulator nous emmène dans le cockpit en vidéo

Objet de fascination au sein de la rédaction, Flight Simulator n'en finit pas de nous faire tutoyer les nuages. Mais pour sa nouvelle vidéo de présentation, on reste à l'intérieur, avec les leviers et les boutons qui font bip et flash.

C'est le sympathique Martial Bossard, Lead Software Engineer d'Asobo Studios qui avait accompagné votre serviteur pour sa présentation de Flight Simulator lors du X019, qui présente les particularités du poste de pilotage.

Si l'on peut apprécier les modélisations des carlingues que l'on aura tout le loisir de faire voler partout dans le monde, on ne manquera pas de constater grâce à cette vidéo que le cockpit a lui aussi bénéficié du plus grand soin en termes de fidélité et de rendu. Sans parler de tous les paramètres qui seront gérés par les cadrans à l'ancienne et autres écrans tactiles plus modernes. Fort heureusement, le simulateur pourra s'adapter à votre niveau de connaissance et vous indiquer clairement quoi faire. Aucune inquiétude non plus pour la calibration de vos périphériques et de votre configuration d'écrans.

Et en voyant que la lumière extérieure ne restera pas piégée en dehors de la cabine, qui sera donc aussi affectée en temps réel avec ce que cela peut engendrer comme soucis de visibilité (mais ont-ils prévu les lunettes de soleil ?), on se souvient de la pluie sur la vitre...

Et on n'a encore une fois qu'une hâte : avoir Flight Simulator entre les mains. Mais ça, ce ne sera pas avant 2020, sur PC et Xbox One.