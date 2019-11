Sonic Le Film : Changement de design et impact sur le travail expliqué par un animateur

Lorsqu'il a été annoncé que le Sonic vu dans la première bande-annonce de Sonic, Le Film allait avoir le droit à un changement de design, certains internautes se sont inquiétés de l'impact négatif que ce changement allait pouvoir avoir sur les animateurs et les designers du film en termes de quantité de travail imprévue et de crunch. Un des animateurs du film s'est exprimé sur ce que ces modifications ont véritablement impliqué.

Le site Sonic Team Argentina (traduit et relayé par le site Tails' Channel) a récemment eu l'opportunité de poser des questions au sujet de Sonic, Le Film, et plus précisément du processus de transformation imprévu de Sonic, à Max Schneider, un des animateurs du film. Ces questions permettent d'en apprendre davantage sur les conséquences qu'ont eu le changement de design sur l'équipe en charge des effets spéciaux du film.

D'après Max Schneider, le changement de design a nécessité cinq mois de travail et l'équipe a commencé par travailler sur le visage de Sonic. L'équipe souhaitait créer un modèle qui combinait le design de la première bande-annonce et Sonic moderne vu dans les jeux de ces dernières années. Les deux modèles ont été mis côte à côte afin de déterminer ce qui pourrait être combiné et ce qui devrait être changé. Les chaussures du hérisson pressé sont les dernières choses à avoir été redessinées.

Max Schneider affirme que les animateurs n'ont pas eu à subir de crunch et ont pu conserver un rythme de travail normal. L'équipe a tout d'abord eu à concevoir le nouveau design de Sonic, créer son squelette en 3D puis refaire ses animations. Certaines des animations originales ont pu être réutilisées mais la majorité d'entre elles ont dû être refaites.

L'animateur affirme que le département design et le département animation du film ne communiquaient pas ensemble. Le nouveau design de Sonic a été ajusté en fonction de ce que voulaient le réalisateur et les producteurs du film. Selon l'animateur, ce changement de design n'a pas coûté tant d'argent que ça.

À noter qu'initialement, Paramount était confiant que le design original collerait bien avec le monde réel dans lequel se déroule le film. Max Schneider compare la situation initiale à celle de films récents comme Tortues Ninja ou Transformers. Les fans n'étaient pas contents mais les films ont tout de même obtenu le feu vert du studio en l'état. Les choses ne se sont pas passées de la même manière pour Sonic.

Pour rappel, Sonic Le Film sortira dans les cinémas français le 12 février 2020.