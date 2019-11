Sonic le Film : Yuji Naka donne son avis sur le nouveau design du héros

Yuji Naka, game designer considéré par beaucoup comme le géniteur de Sonic, s'exprime régulièrement sur son compte Twitter personnel à propos de sujets divers et variés. Et même s'il ne travaille plus pour SEGA depuis de nombreuses années, il commente régulièrement l'actualité du hérisson pressé. Depuis l'annonce de Sonic, Le Film, Yuji Naka a régulièrement donné son avis sur les différents éléments diffusés et autres polémiques. Il n'est donc pas étonnant qu'il se soit exprimé à propos du redesign de la version cinématographique de son personnage.

Dans une série de tweets récemment publiés, Yuji Naka a commenté la diffusion de la nouvelle bande-annonce de Sonic, Le Film dans laquelle il est possible de découvrir le nouveau design de Sonic. De toute évidence, Yuji Naka a un petit côté masochiste. En effet, le programmeur aurait aimé pouvoir voir une version du film utilisant le design controversé :

Ils ont dévoilé le nouveau design de Sonic pour le film. Il semblerait en revanche qu'ils fassent comme si l'ancien design n'a jamais existé et ont supprimé tous les vieux tweets du compte officiel du film. J'aurais voulu voir une version DVD spéciale du film utilisant l'ancien design. Dommage.

Cela étant dit, Yuji Naka affirme également qu'il trouve le nouveau design plus authentique, même si un détail de chagrine un peu :

Voici la nouvelle bande-annonce avec le nouveau design de Sonic. Ce design est bien plus Sonic-like car il porte désormais des gants. Mais comme je m'y attendais, ses deux yeux ne sont toujours pas rattachés l'un à l'autre. Cet élément précis me fait un peu bizarre. Mais j'ai hâte que le film sorte.

Le game designer semble en tout cas plus satisfait qu'il ne l'était lorsque les toutes premières images de Sonic, Le Film ont été diffusées. Pour rappel, Sonic, Le Film sortira dans les cinémas français le 12 février prochain.