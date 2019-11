On a fait planer Flight Simulator sur une musique culte de FFVII, et ça fonctionne du feu de Dieu

On ne vous le présente plus, alors allons droit au but. Le prochain Flight Simulator représente un doux rêve qui est en passe d'être réalisé par le studio français qui monte, qui monte... Asobo Studio, à savoir : pouvoir parcourir et contempler l'intégralité de notre vaisseau Terre modélisé avec un degré de précision jamais vu, et photoréaliste qui plus est.

À voir aussi : Flight Simulator parle aérodynamisme en vidéo

Dans la vie parfois, il faut se détendre. Et pour cela, quoi de mieux que le sublime Prélude de Final Fantasy VII dans sa version orchestrale allant de concert avec les plus belles images de la future simulation de vol éditée par Microsoft.

Pour apprécier cette musique à sa juste valeur et qu'elle puisse faire vibrer vos sept Chakras, je vous conseille fortement de monter le son à fond.

Sur ce, bon visionnage, et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ça fait toujours plaisir à entendre lire.