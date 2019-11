Final Fantasy VII Remake : Le lead designer de Monster Hunter World aux commandes des combats

Après nous être attardés sur les changements d'écriture qui pourraient surprendre les vieux briscards que vous êtes à l'arrivée de Final Fantasy VII Remake, nous revenons aujourd'hui sur le nouveau système de combat beaucoup plus dynamique, alors que nous découvrons que Square Enix ne s'est pas entouré du premier venu...

Comme vous l'affirmait déjà le très japonisant Plume plus tôt dans la semaine, le prestigieux cast aux commandes de l'un des remakes les plus attendus et/ou désirés de la brève histoire du jeu vidéo s'est récemment dévoilé. L'occasion était trop belle pour ne pas jeter un oeil curieux sur les heureux élus qui partagent tour à tour leurs souvenirs sur la sortie de Final Fantasy VII, et d'assurer leur bonheur d'oeuvrer à cette ambitieuse refonte.

L'un des curseurs largement bouleversés dans Final Fantasy VII Remake concerne bien évidemment le déroulement des combats, qui délaissent ce bon vieux tour-par-tour des familles pour se rapprocher de l'action plus immédiate d'un Final Fantasy XV, sauf pour les réfractaires, qui pourront toujours revenir à la formule originale.

Ainsi, il est intéressant d'apprendre que le géant du J-RPG a choisi de confier la gestion des combats dynamiques à Teruki Endo, qui n'est autre que le lead designer d'un certain... Monster Hunter World. Ayant oeuvré sur d'autres épisodes de la série tels que Monster Hunter 4 : Ultimate ou encore Tri, Endo aura également roulé sa bosse sur... Resident Evil 5. Personne n'est parfait, hein.

Aussi bavard que ses collègues, il nous fait gracieusement part de sa philosophie concernant le game design de Final Fantasy VII Remake :

La production n'a rien à voir avec celle d'un jeu d'action, et le besoin de changer de philosophie dans le game design émerge régulièrement. Il faut constamment rechercher l'équilibre entre l'action et la gestion des commandes.



Pour créer des combats surprenants, il nous a fallu trouver une stratégie pour chaque boss, chaque ennemi. Et pour établir le système de combat de chaque personnage, nous avons pris soin de respecter leurs versions d'origine, tout en introduisant de nouvelles capacités.

Voilà qui a de quoi nous rassurer, puisque nous avions déjà pu constater les changements qui rythmaient le combat nous opposant à Scorpion Sentinel ici et là. Du coup, on a vraiment hâte de découvrir la suite... Pas vous ?

Final Fantasy VII Remake arrive le 3 mars 2020 sur PlayStation 4.