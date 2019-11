SEGA Heroes fête son premier anniversaire avec une vidéo making of pleine de Shenmue

Il y a un an, SEGA a lancé SEGA Heroes, un jeu hybride de RPG et de "Match 3" Free-to-Play dans lequel apparaissent des personnages issus de nombreux jeux de l'éditeur japonais (Sonic, Golden Axe, House of the Dead, Jet Set Radio, Shenmue, etc.). Pour fêter cet anniversaire, SEGA a réalisé chez le studio où est développé le jeu.

À lire aussi : Shenmue 4 : Yu Suzuki ne lâche rien et s'adresse aux fans

SEGA vient de mettre en ligne une vidéo consacrée à SEGA Heroes filmée dans les locaux de Demiurge Studios, le studio américain derrière le jeu mobile. Dans cette vidéo, Patrick Rodriguez, game designer sur le jeu, revient sur la manière dont sont intégrés les personnages dans le jeu ainsi que le processus de choix et de création des capacités des personnages.

Il explique par exemple comment une attaque spéciale a été donnée à Shenhua de Shenmue alors que cette dernière ne se bat pas dans les deux premiers épisodes de la série (elle ne se bat pas non plus dans Shenmue III mais Demiurge n'avait certainement pas accès à ce dernier lorsqu'ils ont créé les versions SEGA Heroes des personnages de Shenmue).

Pour info, SEGA Heroes peut être téléchargé gratuitement sur smartphones iOS et Android. Et si vous jouez déjà ou comptez y jouer, n'hésitez pas à rejoindre la guilde de votre serviteur qui peut être trouvée au nom de "Romain Gameblog."