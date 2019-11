Railway Empire s'arrête en gare de Nintendo Switch

L'année dernière nous avions testé le très spécialisé Railway Empire sur PC, qui nous faisait revivre l'Age d'Or du chemin de fer. Eh bien cette fois le jeu de gestion pose ses valises sur Nintendo Switch.

Assurément l'un des jeux de gestion du genre les plus intéressants, Railway Empire avait réussi à mêler habilement mécaniques de jeu propre au genre et Histoire (notamment américaine). Le but est de créer un empire ferroviaire en Europe ou aux USA à une époque où il s'agit du moyen de locomotion le plus rapide et le plus sûr.

Jongler avec la topographie, réussir à éradiquer ses rivaux, avoir le plus de voyageurs possible... Bref c'est un jeu fort sympathique et pour vous en convaincre on vous conseille la lecture de notre test sur le sujet.

Le jeu arrivera sur l'eShop Nintendo le 14 février prochain. De quoi fêter la Saint-Valentin dignement... Ou pas. D'autant que le jeu sera accompagné directement des contenus Mexico, Grand Lacs et Les Andes.