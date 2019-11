PS5 : Samsung laisse entendre qu'il est derrière le nouveau SSD de la console

Depuis la diffusion des toutes premières informations au sujet de la PlayStation 5, Sony met en avant la présence d'un SSD dans la console et la quasi disparition des temps de chargement (PS5 : 8K, SSD, ray tracing, rétrocompatibilité, PSVR, les premières infos officielles). Et grâce à une récente conférence, il se pourrait que le fournisseur de ce SSD ait été révélé.

Samsung a tenu la semaine dernière son Samsung SSD Forum à Tokyo. Au cours de cette conférence, relayée par le site japonais PC Watch, le géant coréen a dévoilé son nouveau SSD, le NVMe (Non-Volatile Memory Express) et révélé que ce dernier équipera une console prévue pour être commercialisée en 2020.

Samsung affirme que son nouveau disque dur accélère sensiblement les processus et l'accès aux données même comparativement à un SSD SATA. Selon lui, le démarrage de la console et le lancement d'un jeu demanderont moins de temps avec son NVMe qu'avec un SSD Sata. Samsung affirme également que les délais de chargement des images de jeu causés par les disques durs traditionnels causent une désynchronisation du son et de l'image. Le constructeur coréen, qui défend logiquement son produit, affirme qu'un SSD est requis pour jouer convenablement.

À l'heure où sont écrites ces lignes, rien ne permet d'affirmer catégoriquement que le NVMe de Samsung équipera la PS5 (et, si c'est le cas, qu'il équipera uniquement la PS5). La partie de la présentation de Samsung consacrée à la présence de son NVMe dans une console à venir utilisait cependant l'image d'une manette DualShock 4. Il est donc possible d'en déduire qu'il se prépare bien quelque chose du côté de Sony et Samsung. Pour les curieux, la photo en question est disponible dans notre galerie ci-dessous.

Pour rappel, la PS5 est prévue pour la fin de l'année prochaine.