Silent Hills P.T. : Le jeu devait aussi vous poursuivre dans la vraie vie, explications

Alors que le nouvel "A Hideo Kojima Game" attendu de longue date est enfin disponible pour les livreurs en devenir que vous êtes, les langues concernant le très disparu Silent Hills P.T. continuent de se délier pour l'occasion.

L'autre "A Hideo Kojima Game" officiellement abattu d'une balle dans la tête par un beau jour d'avril 2015 continue de susciter les passions des fans enamourés qui se demandent ce que cette collaboration entre le créatif à lunettes et Guillermo del Toro aurait pu donner.

Alors que bon nombre de joueurs tentent par tous les moyens de recréer la démo à jamais disparue, certaines informations aussi croustillantes qu'horrifiques nous parviennent de temps à autre, histoire de rajouter quelques gouttes de citron bio sur une plaie encore non-cicatrisée.

Après avoir appris il y a peu que Lisa vous suit littéralement à la trace sitôt la lampe-torche obtenue, l'ancienne journaliste d'IGN Alanah Pearce s'est récemment fendue d'une confession sur Twitter, dévoilant un nouvel élément de game design qui devait faire de Silent Hills P.T. un jeu résolument kojimesque :

I heard that Silent Hills would require you to sign a waiver before playing because it would somehow interact with your real-world self, like by sending you emails or text messages as characters from the game even when you weren't actively playing. https://t.co/aWezrmYA7v