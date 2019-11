PS5-Xbox One : CD Projekt (Cyberpunk 2077) évoque quand ses jeux arriveront

CD Projekt a déjà avoué son enthousiasme au sujet de l'arrivée prochaine de la PS5 et de la Xbox Scarlett. La sortie de ces machines ayant des conséquences sur l'activité de CD Projekt, les investisseurs ont donc envie de savoir ce que le studio polonais prépare pour la prochaine génération.

CD Projekt a récemment révélé ses derniers résultats financiers. Au cours de cette conférence téléphonique, la société polonaise a été interrogée au sujet de ses plans pour la PS5 et la Xbox Scarlett.

Si CD Projekt n'a logiquement pas pu rentrer dans les détails, il a indiqué qu'il faudra attendre un peu pour voir ses jeux débarquer sur les nouvelles machines :

Nous avons évidemment des informations sur ce qui se passe chez PlayStation et Xbox. Nous suivons tout ça de près et il est logique d'assumer qu'une nous allons faire quelque chose sur next-gen à un moment ou à un autre. Nous ne pouvons en revanche pas être très spécifique à propos de ce que sera ce quelque chose ou quand il sortira. Je dirais simplement sans prendre trop de risque que cela ne se fera pas pendant la fenêtre de lancement de ces consoles. [...]



Nos jeux ont toujours été en avance sur la technologie. Ils tournent toujours le mieux sur des PC puissants. À de nombreux niveaux, nous sommes donc prêts, ou presque prêts, pour des configurations plus puissantes. Du point de vue de la technique, les choses paraissent faisables.

Si Cyberpunk 2077 est prévu pour les consoles actuelles, il ne serait pas surprenant qu'il soit également réédité sur PS5 et Xbox Scarlett par la suite.

L'avenir de la série The Witcher devrait également débarquer sur la prochaine génération de consoles. Il est également possible qu'un tout nouveau projet soit dans les cartons de CD Projekt. Il ne serait en tout cas pas étonnant non plus que le studio ait déjà commencé à travailler sur ce qui arrivera sur les futures consoles de Microsoft et Sony.