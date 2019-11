Final Fantasy VII Remake : Le producteur explique pourquoi Tifa se rapproche du jeu de combat

Au vu de l'ampleur du ravalement de façade colossal qui anime les équipes de Square Enix pour accoucher du très attendu Final Fantasy VII Remake, il y a fort à parier que les surprises concernant cette version revue et corrigée d'un classique d'entre les classiques seront nombreuses d'ici à la sortie du jeu l'année prochaine.

Et si le producteur Yoshinori Kitase nous expliquait la semaine dernière comment le scénario de ce remake allait piocher dans le lore en extension de Final Fantasy VII à travers ses épisodes plus ou moins dérivés, il s'attarde aujourd'hui sur le maniement particulier de la casseuse de bouche en chef, Tifa Lockhart :

Each character in #FinalFantasy VII Remake is controlled slightly differently, so here's producer Yoshinori Kitase to talk us through the basics behind Tifa Lockhart in #FF7R! pic.twitter.com/mjfUn9wTJC