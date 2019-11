Trover Saves the Universe : L'aventure irrévérencieuse arrive sur Switch et Xbox One

Alors que la très attendue saison 4 de Rick and Morty a débuté sur la plate-forme Adult Swim, il ne faudrait pas trop vite oublier que le scénariste et réalisateur Justin Roiland continue d'explorer le média qui nous est cher, avec un certain Trover Saves the Universe sorti cet été sur PC et PlayStation 4.

Et parce que l'aventure verbeuse et vulgaire n'était finalement pas très gourmande en ressources, histoire de tourner sur PlayStation VR, voilà que l'éditeur Squanch Games annonce aujourd'hui l'arrivée des aventures du jeune Trover sur Switch et Xbox One.

Aussi barrés que l'oeuvre originale (on rappelle que notre jeune héros doit comme le nom du jeu l'indique sauver l'univers de la domination d'un grand méchant qui aime se fourrer des chiens dans les orbites), ces portages s'accompagneront en sus du DLC gratuit qui était sorti en octobre dernier.

Si l'humour si particulier de Roiland continue de vous faire rire, sachez que Trover Saves the Universe débarquera sur Switch le 28 novembre, et sur Xbox One le 3 décembre.