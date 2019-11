Persona 5 : Voici des carnets de notes qui vont voler votre coeur

Si l'on l'habitude ici de parler de figurines, de chaussures, de collections de fringues et accessoires de mode, voilà qu'un objet en lien avec les Phantom Thieves a attiré notre attention. Et peut-être la vôtre.

À voir aussi : Persona 5 Royal dévoile son superbe trailer de lancement 100% anime

Si vous êtes du genre à griffonner en permanence ou à tenir un journal intime et qu'en plus de cela vous éprouvez un amour sincère envers Persona 5, le site marchand d'origine néerlandaise Cook and Becker a quelque chose pour vous.

En plus des artworks de The Last of Us Part II dont nous parlions il y a peu (The Last of Us 2 : De nouveaux artworks dévoilés), la boutique présente des fournitures scolaires d'une autre dimension en termes de classe et d'attrait.

Les carnets de notes Persona 5, ce sont des notebooks de 192 pages aux couleurs de la Shujin Academy et des Phantom Thieves que vous pouvez découvrir dans notre galerie d'images ci-dessous.

Chacun des livrets propose, en plus de ses pages blanches qui n'attendent que votre signature, des artworks et autres esquisses.

L'édition Limitée à 25,01 euros (environ 5 euros de frais de port) est proposée avec sa carte de tarot en marque-page, des autocollants et un stylo

(environ 5 euros de frais de port) est proposée avec sa carte de tarot en marque-page, des autocollants et un stylo L'édition Collector à 55,99 euros comprend quant elle les deux carnets et une petite affiche en plus, dans une boîte minimaliste et classe.

Les envois seront effectués aux alentours du 29 février 2020. Gare à vous, amis collectionneurs, tout ceci n'existe qu'à 1500 exemplaires. Alors dépêchez-vous.

Et faites comme nous : attendez que la date de sortie occidentale de Persona 5 : Royal soit révélée le 3 décembre prochain.

