The Last of Us 2 : De nouveaux artworks dévoilés

Plusieurs mois séparent encore les fans de The Last of Us de la sortie de la suite des aventures d'Ellie. Mais cela ne veut pour autant pas dire qu'ils ne peuvent pas déjà avoir un peu de The Last of Us Part II chez eux... sous la forme d'artworks à accrocher sur leurs murs.

À voir aussi : Naughty Dog (The Last of Us 2) évoque un nouveau jeu multijoueur, la PS5 visée ?

Naughty Dog, en partenariat avec Cook and Becker, vient d'annoncer la commercialisation d'impressions d'artworks réalisés pendant la production de The Last of Us Part II par différents artistes du studio. Cette mise en vente donne l'opportunité aux fans de la série créée par Naughty Dog de découvrir des artworks jamais vus jusqu'à présent. Ces images sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Les personnes qui désirent se procurer des impressions officielles (signées et accompagnées d'un certificat d'authenticité) de ces artworks peuvent le faire sur le site de Cook and Beker.

En fonction de la surface d'impression choisie, ces oeuvres peuvent coûter entre 102,85 et 453,75 euros. Cook and Becker précise qu'une fois que toutes ces impressions ont été vendues, elles ne seront plus reproduites.

Pour rappel, The Last of Us Part II est prévu pour le 29 mai prochain sur PS4.