Amazon annoncerait son service de jeu en streaming en 2020

Depuis janvier dernier (Amazon préparerait son propre service de jeu en streaming), on attend toujours que l'un des deux A des GAFA dévoile sa solution de jeux en via le Cloud gaming. Cette révélation, serait, selon des confrères, d'ores et déjà programmée.

À voir aussi : Shadow : Le service de cloud computing baisse les prix et dévoile son nouveau modèle économique

La société de Jeff Bezos, l"homme le plus riche du monde (ah non il est repassé second, derrière Bill Gates, 109 milliards versus 110 milliards...), a déjà un pied, voire deux, dans le gaming, via l'édition et Twitch. Et si c'était pour bientôt, la baston avec Microsoft, Sony, Google et Apple sur un terrain connecté ?

Selon deux sources de CNET ayant connaissances de ses plans, Amazon prévoit d'annoncer son service de jeux en streaming l'année prochaine. Le site évoque des recrutements dans les firmes les mieux dotées technologiquement en vue d'assurer le lancement. Et rappelle l'existence d'une offre d'emploi de Principal Product Leader au sein de l'équipe Amazon Web Services ainsi qu'une autre pour un job de General Manager, impliquant un candidat capable de diriger vers les technologies comme le streaming de jeu, qui tendent à confirmer un intérêt évident.

On pourra toujours tabler, également, sur une sortie en 2020. Car il serait bien étonnant qu'Amazon, qui rappelle aimer les jeux dans ses listings, ait l'intention de laisser l'Apple Arcade, Google STADIA et les lancements de la PS5 et du Project Scarlett se passer sans y mettre son grain de sel.