Alien Isolation : Plus de "passagers" et de difficulté grâce à un mod à venir

Prévu pour une sortie prochaine sur Nintendo Switch, le survival horror de Creative Assembly nous emmenant dans l'univers de la saga cinématographique Alien a encore de nombreux adeptes qui le connaissent par coeur et le jugent désormais trop simple. Attendez un peu, pour voir...

Alien Isolation vous a fait crier, mais vous êtes parvenus à surmonter les épreuves qu'il a imposé à votre petit coeur. Et depuis, vous rêvez d'une suite, de quelque chose qui vous prendra au tripes et vous donnera toujours plus de fil à retordre.

Matt Filer a sa solution à lui. Ce modder travaille actuellement sur une variante intelligemment intitulée Aliens : Isolation. Pourquoi un pluriel ? Une allusion à la pellicule si géniale de James Cameron ? Perdu. On reste dans Alien Isolation mais... Il n'y aura plus un seul xénomorphe à vos trousses mais plusieurs. Et comme le révèle l'aperçu du projet ci-dessus, où l'on en dénombre huit, ça s'annonce vraiment tendu.

Alien Isolation est disponible sur PC, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 et bientôt Nintendo Switch.

