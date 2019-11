Rainbow Six Siege invite La Casa de Papel pour quelques jours, et c'est gratuiiit

Le FPS tactique par équipes d'Ubisoft aime créer l'événement et en accueille un dès maintenant. Les dévoreurs de séries télévisées populaires devraient avoir bien du mal à résister à l'idée de faire sauter la banque.

On aurait pu croire que le jeu qui s'associerait le plus naturellement à la série espagnole qui a fait découvrir et entonner le très révolutionnaire Bella Ciao dans le monde entier serait PAYDAY 2. Mais la vie est ainsi faite, les braquages organisés par El Profesor ont trouvé leur chemin vers un jeu vidéo.

Voici donc un événement La Casa de Papel intégré à Rainbow Six Siege de ce mercredi 20 au lundi 25 novembre. La présence de ce feuilleton récupéré par Netflix vous fait passer par le mode Otage, et assaillants comme défenseurs auront pour objectif de sécuriser un otage vêtu d'un masque de Dali et d'une combinaison rouge.

Simple, efficace. On nous explique également que Hibana et Vigil pourront arborer la tenue emblématique et que des packs sont mis à disposition :

Un ensemble complet de quatre objets pour Hibana et Vigil seront disponibles à l'achat dans la boutique lors de l'événement, et ils y resteront un an environ.

Le pack Braquage pour Hibana contient l'uniforme Combinaison rouge, l'équipement de tête Enhardie, le pendentif Tokyo et la skin d'arme Monnaie royale pour le TYPE-89.

Le pack Complice pour Vigil contient l'uniforme Combinaison rouge, l'équipement de tête Anonyme, le pendentif Surréaliste et la skin d'arme Maison de papier pour le K1A.

Comme la lutte contre le pouvoir établi et l'injustice sociale sont LES thèmes centraux de La Casa de Papel, sachez que vous pourrez pratiquer Rainbow Six Siege gratuitement pour quelques jours :

PS4 : du 21 novembre à 14h00 au 25 novembre à 14h00

Xbox One : du 21 novembre 9h00 au 25 novembre à 9h00

PC : du 21 novembre à 9h00 au 25 novembre à 9h00

Et puisque l'idée sous-jacente est de faire venir toujours plus de monde et de faire, finalement, consommer, une réduction est appliquée, des fois que vous souhaitiez craquer définitivement et continuer avec les progrès réalisés durant votre essai gratuit, cela sur PC, PS4 et Xbox One, où est disponible Rainbow Six Siege, de puta madre !