X019 : Flight Simulator, notre interview vidéo du PDG d'Asobo

Lors du X019 qui s'est tenu la semaine dernière à Londres, Plume a enfin pu mettre les mains sur le manche de Flight Simulator, surnommé par la rédaction "le plus beau jeu du monde". Puis il a retroussé les siennes, de manches, pour partir en quête de réponses auprès d'un des membres de l'équipe d'Asobo, studio bordelais qui travaille sur ce titre prêt à nous emmener au septième ciel.

Après avoir survolé Naples et le golfe d'Oman dans des conditions qui lui ont paru idéales, sur un siège confortable et sans turbulences ressenties, Plume a tendu le micro à Sebastian Wloch, co-fondateur et PDG d'Asobo, présent avec une petite partie de son équipe au X019 pour présenter Flight Simulator aux plus curieux. Et il a même filmé tout ça.

Pendant plus d'un quart d'heure, celui qui veut désormais passer son brevet de pilote a pu en apprendre davantage sur cette expérience de vol qui s'annonce absolument époustouflante visuellement.

Comment s'est présentée l'opportunité de travailler sur la licence Flight Simulator ? Combien de personnes sont impliquées dans le projet ? Quelles technologies sont embarquées pour nous nous procurer des sensations pures ? qu'en est-il de la réalité virtuelle ? Vous devriez tout savoir, et même plus, grâce à la vidéo ci-dessus.

Captain speaking...Flight Simulator est attendu pour 2020 sur PC.