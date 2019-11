Detroit Become Human en décembre sur PC

Après Heavy Rain et Beyond : Two Souls, les joueurs PC désireux de découvrir les productions Quantic Dream réservées pendant longtemps au public PlayStation vont pouvoir se lancer dans Detroit : Become Human. Et ce dans moins d'un mois.

À voir aussi : X019 : Le trippant The Artful Escape donne enfin de ses nouvelles

Detroit : Become Human sera disponible sur l'Epic Games Store au prix de 39,99 euros le 12 décembre prochain. Comme les deux précédents titres du studio de David Cage, il profitera de toute la puissance de votre bécane de bourgeois pour s'afficher dans les meilleures conditions, 4K et 60 fps, normalement.

Prenant place en 2038, dans un monde où les androïdes ont envahi le quotidien, ce jeu d'aventures aux multiples embranchements vous fait incarner successivement trois de ces humains synthétiques. À sa sortie en 2018, le très disparu Julo avait eu le plaisir de se pencher sur le cas de Detroit : Become Human, aux côtés d'autres membres de la rédaction (TEST de Detroit Become Human : Le meilleur des trois ?), et il en était ressorti ébloui par la technique, la direction artistique, le jeu d'acteur, le propos et un scénario s'adaptant bien à nos choix.

De fait, cela donne une bonne raison de l'attendre sur ordinateur personnel, non ?