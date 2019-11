Astérix & Obélix XXL 3 se lance comme un menhir en vidéo de gameplay

Bien que ce soit un certain jeu d'un certain game designer japonais qui est aujourd'hui le centre du monde, l'heure n'est pas à l'oubli des gloires de notre glorieuse Gaule. Astérix & Obélix XXL 3 : Le Menhir de Cristal arrive et le fait savoir avec une bande-annonce.

Le timing est presque parfait pour Osome et Microids. Après la sortie du dernier album dont Thomas vous a parlé récemment (HORS-JEU : Thomas a lu Astérix La Fille de Vercingétorix, par Toutatis !) et l'annonce du prochain long-métrage "live", Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu de et avec Guillaume Canet, accompagné de Gilles Lellouche, les fans des gau... des gaugau... des gaulois les plus irréductibles de l'univers vont pouvoir se lancer dans un nouvelle aventure vidéoludique.

Avec Astérix et Obélix XXL 3 : Le Menhir de Cristal, les joueurs parcourront différents points du globe avec un drôle de menhir, doté de différents pouvoirs, sur le dos. L'une des particularités de ce titre où ça va baffer du Romain (Mahutte) à la chaîne est de proposer pour la première fois de la coopération.

Y trouvera-t-on notre compte d'action et de casse-tête et surtout de bonnes références à l'oeuvre d'Uderzo et Goscinny ?

Astérix & Obélix XXL 3 : Le Menhir de Cristal sera disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch ce jeudi 21 novembre.