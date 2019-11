HORS-JEU : Thomas a lu Astérix La Fille de Vercingétorix, par Toutatis !

La saison des Hors-Jeu continue ! À l'image de ce que nous faisions déjà à l'époque de Joypad, Consoles + & co, nous aimons réserver une petite place aux "geekeries, expos, films, séries... l'occasion de lever un peu la tête du jeu.

Tous les lundis à 18h00, sauf exception, la rédaction vous propose une petite capsule hors (enfin, pas toujours) du jeu vidéo. Un moment enregistré durant notre podcast où un voire plusieurs de nos membres partagent un peu plus que de l'amour du pixel.

À la rédaction, lorsque l'on parle de l'irréductible gaulois et de son copain enveloppé, c'est du sérieux. Entre Traz qui ne loupe rien concernant l'oeuvre d'Uderzo et Goscinny, Romain qui va au Parc Astérix tous les week-ends pour tester ses limites au Tonnerre de Zeus, Camille qui cherche la recette de la potion magique et Plume qui ne cesse de hurler qu'Astérix en Corse est inégalable, il y a de vrais fanatiques.

Et puis il y a Thomas, plus discret, qui se contente de lire. C'est ce qu'il a fait, avant ses camarades, avec le dernier album dessiné par Didier Conrad et scénarisé par Jean-Yves Ferri.

Il vous parle de :

Astérix : La Fille de Vercingétorix (bande-dessinée, éditions Albert René)

Vous êtes intéressés ? Vous avez également pu le feuilleter ? N'hésitez pas à nous faire part de votre avis mais aussi vos Hors-Jeux dans les commentaires ci-dessous !

À la semaine prochaine !