Call of Duty Modern Warfare : Un Battle Royale à 200 joueurs pour 2020 ?

Le FPS qui a rapporté plus de 600 millions de dollars à Activision durant ses trois premiers jours a probablement un bel avenir devant lui. Et celui-ci devrait passer par le mode... à la mode.

À voir aussi : Call of Duty Modern Warfare : 9 astuces pour bien débuter en Multijoueur

C'était une des absences notables du lancement de Call of Duty : Modern Warfare. Pas de Battle Royale pour les fans. Ce manque pourrait bien être comblé l'année prochaine, si l'on en croit les données récupérées par Senescallo, un internaute habitué aux fuites concernant la série, qui a dataminé le jeu comme il faut.

Sur le reddit de Modern Warfare, il a partagé un petit lot d'informations qu'il a dénichées, accompagnées d'images (retirées depuis mais visibles dans notre galerie ci-dessous). Tout d'abord, la carte trouvée semble assez gigantesque, et pour cause : incluant les maps Ground War et Spec Ops, elle devrait permettre d'accueillir pas 200 joueurs.

Il serait possible de jouer en solo, en duos et par équipes de quatre joueurs et, parmi les particularités intégrées à ce Battle Royale, outre des missions de type assassinat, on trouverait un système de tokens pour les résurrections. Lorsque l'on est à proximité d'un frère d'arme tombé au combat, il faudrait se séparer de l'objet et amener la victime près d'une ambulance. Et une seconde chance peut alors s'offrir au joueur secouru qui pourrait passer par le Goulag. Prisonnier dans cet endroit, il y affronterait un ennemi dans un duel à mort et sa victoire le ramènerait sur le champ de bataille, où il aurait encore besoin de localiser son matériel perdu. Tout un périple.

On attendra bien entendu une confirmation de la part des développeurs et de l'éditeur de Call of Duty : Modern Warfare, disponible sur PS4, Xbox One et PC, pour s'assurer de la mise en place et de la manière. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un DLC payant.

[Via]