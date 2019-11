Chun Li devient officiellement membre des... Power Rangers dans un jeu

Street Fighter et Power Rangers, c'est une (étonnante) histoire d'amour qui dure. Plus d'un an et demi après un premier crossover mélangeant les deux univers, Capcom et nWay ont décidé de remettre ça. Et cette fois, c'est un autre personnage culte du jeu de combat de Capcom qui est à l'honneur.

Une prochaine mise à jour de Power Rangers : Legacy Wars permettra aux joueurs du jeu de combat mobile d'incarner une version très spéciale de Chun-Li. Si elle a déjà été jouable dans le jeu par le passé, il est cette fois question de la version "ranger" de la célèbre combattante chinoise.

Cette transformation de Chun-Li s'appelle "Blazing Phoenix Ranger" et ce n'est pas le seul personnage de Street Fighter à débarquer dans Power Rangers : Legacy Wars avant la fin du mois. En effet, Ryu, M. Bison, Cammy, Guile, Akuma et Ryu Ranger pourront également être achetés dans la boutique in-game du jeu.

À l'heure où sont écrites ces lignes, on ne sait pas exactement quand ce nouveau personnage sera utilisable par le commun des mortels. Pour rappel, la transformation de Ryu en Power Ranger date de l'année dernière.