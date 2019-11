X019 : West of Dead le twin-stick shooter s'est laissé approché par Plume le diabolique

Le twin-stick shooter des familles, annoncé hier à l'occasion du X019, aka West of Dead, Plume a pu l'essayer avec ses propres mains aux doigts crochus et bien dégueus. Qu'en a-t-il pensé ? Vous le saurez en appuyant sur le bouton "Play" !

West of Dead, c'est quoi ? Un shooter nerveux, en plein far west au purgatoire, et dont vous interpretez le rôle d'un certain William Mason, (joué par l'acteur Ron Perlman (Hellboy, Sons of Anarchy...), un homme décédé, et qui se réveille avec pour seul souvenir la silhouette d'une personne en noir...

Son retour parmi les vivants met, parait-il en mouvement "une chaîne d'événements aux conséquences véritablement mythiques".

Sachez enfin qu'une bêta arrive le 25 novembre prochain sur Xbox One.