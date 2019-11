X019 : Plume s'est pris pour Lewis Hamilton dans KartRider Drift, champion du monde ?

KartRider Drift s'est laissé approché par un certain Plume, présent sur place à l'occasion du X019 de Microsoft, qui se déroule à Londres actuellement.

Cette licence bien connue des sud coréens arrive donc sur Xbox One (et PC plus tard), et promet de se la jouer Mario Kart-like évidemment.

Et malgré ce que l'on pourrait en penser, Plume a pu faire pas mal de course sur deux circuits différents, et à chaque fois, le "syndrome" du jeu de Nintendo prenait le dessus, puisqu'il pouvait allègrement passer de la première à la dernière place, via le système d'items, présent lui aussi sur les circuits.

Mais ce qui caractérise surtout KartRider Drift, c'est le fait de... drifter ! Eh oui, comme son nom l'indique, il est presque indispensable de savoir correctement déraper pour avoir un peu de boost histoire d'accélérer à fond les ballons.

Une version bêta arrivera le 5 décembre prochain pour les plus curieux, même s'il aura du mal à rivaliser avec le maître du genre dont vous connaissez tous le nom.