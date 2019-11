Xbox Scarlett : Phil Spencer parle du prix et de la puissance de la console

La génération Xbox One, et plus particulièrement ses premiers mois, a été pour le moins compliquée pour Microsoft. Dès son arrivée à la tête de Xbox, Phil Spencer a eu pour mission de rectifier le tir et de faire revenir la Xbox One dans les bonnes grâces des joueurs déçus par les décisions prises au lancement de la console. À l'approche de la prochaine génération de Xbox, Phil Spencer affirme que sa société a tiré les leçons du passé.

Microsoft n'a jamais caché qu'il ne comptait pas parler de la Xbox Scarlett pendant le X019. Cela n'a cependant pas empêché certains médias présents sur place de poser des questions à son sujet à des représentants du géant américain.

Le site américain The Verge a par exemple eu l'opportunité de parler avec Phil Spencer, le grand patron de Xbox, pendant l'événement britannique.

Et lorsqu'il a été question du lancement de la Xbox Scarlett, Phil Spencer a affirmé que Microsoft ne compte pas reproduire les mêmes erreurs deux fois :

Je dirais qu'une des leçons que nous avons tirées de la génération Xbox One est que nous ne serons pas hors jeu aussi bien en termes de puissance que de prix. Au début de cette génération, nous étions 100 dollars plus cher et nous étions effectivement moins puissants (que Sony et sa PS4, ndlr). Et lorsque nous avons débuté le Projet Scarlett avec l'actuelle équipe de direction en place, notre but est de rencontrer le succès sur le marché.

Phil Spencer révèle au passage que lui et le reste de son équipe se sont demandés il y a plusieurs années s'il était pertinent pour eux de proposer une nouvelle génération de console Xbox après la Xbox One. Comme l'annonce de la Xbox Scarlett l'a montré, la réponse est "oui." Le boss de Xbox pense par ailleurs qu'il est "probable" qu'il reste encore plusieurs générations de consoles après la Xbox Scarlett.

Vu le rythme auquel avancent des projets comme le Xbox Game Pass ou Project xCloud, les consoles post-Scarlett ne ressembleront certainement pas à ce à quoi les joueurs ont accès aujourd'hui.