Xbox Scarlett : Microsoft dépose deux brevets évoquant la réalité virtuelle

Microsoft serait-il en train de se mettre gentiment mais sûrement en ordre de bataille ? C'est légitimement ce que l'on pourrait penser : après les nombreux indices dévoilés la semaine dernière sur les potentielles fonctionnalités des PlayStation 5 et autres Xbox Scarlett, c'est un dépôt de brevet en bonne et due forme qui vient aujourd'hui nous donner quelques pistes sur ce qui nous attend dans les prochains mois...

Mercredi dernier, le site Gizmondo pensait savoir que la Xbox Scarlett de Microsoft serait équipée d'une caméra, ce que le constructeur a évidemment tenu a démentir dans la foulée. Sauf qu'aujourd'hui, deux nouveaux brevets déposés en avril 2018 et tout juste repérés par Windows Central semblent attester cette théorie.

Le premier de ces brevets concerne un tapis de jeu, représenté aux côtés d'une caméra qui ressemblerait à s'y méprendre à... Kinect. Et parce que nous voyons d'ici vos sourcils se froncer, vous pouvez découvrir le détail du brevet à cette adresse, et les visuels dans notre galerie d'images. Posé au milieu du salon, le dit tapis serait utilisé pour compléter l'immersion de la réalité virtuelle, en proposant de nombreux capteurs, mais aussi des vibrations et autres haut-parleurs.

Tapis et stylet

Le second brevet déposé fin mars 2018 par le constructeur est un peu plus étonnant, ou en tous cas moins conventionnel, puisqu'il s'agit d'un dispositif destiné à interagir avec le jeu, et nous ne prendrons pas le risque de le qualifier de manette au vu du caractère protéiforme de la chose. Cet "appareil" qui prend d'abord la forme d'un cube qui influe directement sur le gameplay, en déplaçant des personnages, ou en les faisant même changer de forme, comme on le constate sur la figure "1.D".

Enfin, un stylet dépourvu de tablette semble également de la partie, même s'il donne plus l'impression de pouvoir faire des montages grotesques sur Photoshop qu'autre chose. Mystérieux vous dites ? Et comment ! Voilà qui attesterait en tout cas une fois de plus l'hypothèse de la caméra, nécessaire au positionnement de tout ce bazar, qui aura peut-être du mal à tenir dans les clapiers de nos lecteurs parisiens.

En saura-t-on plus à l'occasion du X019 qui se tiendra à Londres du 14 au 16 novembre prochains ? Malheureusement, rien n'est moins sûr...

Que pensez-vous des brevets déposés par Microsoft ? Piquent-ils votre curiosité concernant la Xbox Scarlett ? Faites-nous part de vos meilleurs tapis de jeux dans les commentaires ci-dessous.