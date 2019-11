X019 : West of Dead annoncé en vidéo, la bêta pour le 25 novembre

West of Dead a été annoncé en vidéo ce soir, durant le X019 de Londres. Le jeu se déroule dans le Purgatoire, un lieu de fumée et d'obscurité, de péché et de damnation mais également de sorcières. "Le Far West n'a jamais été aussi sombre."

Et croyez-le ou non, mais c'est l'acteur Ron Perlman (Hellboy, Sons of Anarchy...) qui interpréte le personnage principal de William Mason, un homme décédé éveillé avec seulement le souvenir d'une silhouette en noir...

Son retour parmi les vivants met en mouvement une chaîne d'événements aux conséquences véritablement mythiques. Une bêta arrive le 25 novembre prochain sur Xbox One.

On vous laisse admirer le trailer !