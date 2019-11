X019 : Age of Empires 4 montre enfin du gameplay

Totalement absent des radars depuis plus d'un an, le X019 est l'occasion d'en voir enfin un peu plus sur Age of Empire IV. Un retour en force de la plus célèbre licence de stratégie ?

À voir aussi : E3 2019 : Age of Empires IV absent du salon, Microsoft donne des nouvelles

Les fans attendaient ce moment avec impatience, voilà la toute première vidéo concrète d'Age of Empires 4 (autre qu'un simple micro-teaser). Forcément ça fait plaisir à voir et ça sera une nouvelle occasion de traverser les Ages (ou pas) des hommes pour partir à la conquête de ses voisins.

Par contre et c'est un peu la surprise le jeu se déroulera pendant la période médiévale uniquement. Et on sait que le jeu proposera déjà les anglais et les mongols.

Le jeu est prévu sur PC pour une date inconnue.