Death Stranding : Epic Games Store, Steam ou les deux ? 505 Games répond

Depuis l'arrivée de l'Epic Games Store, les joueurs PC ont leur équivalent à la guerre des consoles avec d'ardents défenseurs de Steam qui ne supportent pas qu'un jeu soit exclusif à la plate-forme virtuelle concurrente. Death Stranding va-t-il contribuer à mettre de l'huile sur le feu ? 505 Games a décidé de ne pas laisser planer le doute.

Death Stranding est désormais disponible sur PS4. Et les joueurs savent depuis quelques jours que le premier titre de Kojima Productions sortira également sur PC. Et les joueurs PC savent désormais que la version de Death Stranding destinée à leur machine de choix sera simultanément disponible sur Steam et sur l'Epic Games Store. La nouvelle est on ne peut plus officielle puisqu'elle vient d'être annoncée par 505 Games, l'éditeur de cette version PC.

L'éditeur italien en profite au passage pour préciser que les précommandes de la version PC de Death Stranding sont désormais ouvertes. La sortie du jeu sur Steam et l'Epic Games Store est toujours prévue pour l'été prochain, sans plus de précisions. En attendant, notre TEST de la version PS4 de Death Stranding peut être lu sans plus attendre (TEST de Death Stranding : Le porteur d'histoires).