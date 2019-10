Death Stranding : Norman Reedus compare Hideo Kojima à Elvis

Norman Reedus et Hideo Kojima, c'est visiblement une équipe qui marche. Mais avant d'être approché par le célèbre game designer japonais pour jouer dans Silent Hills, le comédien ne connaissait pas Hideo Kojima et encore moins son oeuvre. De toute évidence, les choses ont bien changé depuis.

À lire aussi : Death Stranding : George Miller (Mad Max) élogieux sur Hideo Kojima

Le site du magazine américain The Hollywood Reporter a récemment eu l'opportunité de s'entretenir avec Norman Reedus afin de parler de sa collaboration avec Hideo Kojima. L'interprète de Sam dans Death Stranding explique qu'il a fait la connaissance du créateur de Metal Gear Solid par l'intermédiaire de Guillermo del Toro.

Le réalisateur lui a dit que quelqu'un allait le contacter pour lui proposer de jouer dans un jeu vidéo et qu'il faudrait absolument qu'il accepte la proposition. Quand Norman Reedus a demandé plus d'informations sur la personne qui allait le contacter, le cinéaste lui a simplement demandé de lui faire confiance et d'accepter. L'interprète de Daryl Dixon dans The Walking Dead ne regrette pas d'avoir suivi les conseils de Guillermo del Toro et explique avoir, au fil du temps, découvert deux facettes différentes de Hideo Kojima :

J'ai été avec Hideo aux Game Awards et il est comme les Beatles. Vous avez des hommes dans la quarantaine qui crient les larmes aux yeux comme si Elvis venait de rentrer dans la pièce. Quand je vois ça je me dis "mais c'est qui ce type ?"



Mais le Hideo que je connais est un ami à moi. Il est venu dîner à la maison, il a rencontré ma petite amie et mon chat. Il a toujours été super sympathique, c'est un mec vraiment amical, avec un super sens de l'humour. C'est super de passer du temps avec lui. J'ai vraiment eu l'opportunité d'apprendre à connaître l'esprit de Hideo.



Pour être honnête, je suis content que Silent Hills ne se soit pas fait car cela m'a permis d'avoir un véritable aperçu de sa manière de travailler et de réfléchir (Norman Reedus explique ailleurs dans l'interview qu'il a préféré Death Stranding à ce qui était prévu pour Silent Hills car ce dernier se déroulait dans un univers déjà établi, ndlr). Et je suis complètement époustouflé par ce type.

Bien évidemment, il est important de garder à l'esprit que Norman Reedus est un comédien en pleine promotion de Death Stranding. Il est donc difficile de l'imaginer en train de critiquer Hideo Kojima pendant une interview.

Cela étant dit, il apparaît que la collaboration entre les deux hommes s'est bien passée. Norman Reedus explique par exemple qu'il a apprécié que Hideo Kojima tienne compte de ses suggestions et le laisse apporter sa pierre à l'édifice Death Stranding. Il affirme par ailleurs que si Hideo Kojima lui proposait à nouveau de collaborer, il accepterait instantanément.

Pour rappel, Death Stranding sortira le 8 novembre prochain sur PS4 et durant l'été 2020 sur PC. Notre test du jeu sera en ligne demain, 1er novembre, à 8h01.