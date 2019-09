Batman : L'annonce du jeu de Warner Montréal semble désormais imminente

Cela fait des années que l'on sait que Warner Bros. Montréal travaille sur au moins un jeu tiré de l'univers DC, et plus particulièrement du monde de Batman. Et cela fait également de nombreux mois que divers indices indiquent que l'un de ces jeux traite de La Cour des Hiboux. Après un silence quasi total de Warner Bros. à ce sujet, il semblerait que la communication autour de ce projet soit sur le point de commencer véritablement;

Le week-end dernier, Warner Bros. fêtait les 80 ans de Batman via des événements organisés aux quatre coins du monde. Montréal faisait partie des villes qui ont pris part à ces activités et Warner Bros. Montréal a profité de cette occasion pour faire un peu de teasing.

Sur une vidéo du Bat Signal projeté sur un des immeubles de la ville canadienne, le studio québécois a en effet, superposé très brièvement plusieurs logos. Ces logos, qui ne sont pas sans rappeler le logo vu sur le t-shirt porté par certains membres de l'équipe de Warner Bros. Montréal, renvoient à première vue aux membres de La Cour des Hiboux.

@WBGamesMTL is proud to celebrate Batman's 80th anniversary with rest of the world during #BatmanDay #Batman80 pic.twitter.com/4VGz9kBWxj - WB Games Montréal (@WBGamesMTL) September 22, 2019

Histoire d'enfoncer un peu plus le clou, Scott Snyder, le créateur de cette même Cour des Hiboux, a retweeté cette vidéo en l'accompagnant d'un hashtag demandant aux lecteurs de se "méfier de La Cour des Hiboux." Ce tweet, qui semble confirmer l'existence du jeu, a rapidement été supprimé après sa publication.

Pour info, La Cour des Hiboux est une société criminelle secrète sévissant à Gotham City dont les origines sont liées à la famille de Bruce "Batman" Wayne. Cette organisation a pour but de garder la mainmise sur la ville. Le tout, sans jamais se montrer bien évidemment.

Reste désormais à attendre l'annonce officielle de la part de Warner Bros. de ces nouvelles aventures vidéoludiques de Batman. Vu que Warner Bros. Montréal a commencé à faire du teasing de manière explicite, il est possible d'imaginer que cette annonce ne devrait plus tarder.