Sonic le Film : L'auteur du nouveau design révélé et il est bien connu des fans de Sonic

Paramount a diffusé hier une toute nouvelle bande-annonce de Sonic, le Film. Cette dernière a beaucoup fait parler d'elle car elle dévoilait officiellement le nouveau design du hérisson bleu de SEGA. Et force est de constater que les réactions ont été bien plus positives que lorsque la toute première bande-annonce du film a été mise en ligne en début d'année. Les fans de Sonic savent désormais qui ils peuvent remercier pour le changement de bouille du Sonic sur grand écran.

À lire aussi : Le boss de la Sonic Team tease ce qu'ils veulent faire pour les 30 ans de Sonic

Le nouveau design du Sonic vu dans Sonic, Le Film est donc l'oeuvre de Tyson Hesse. L'artiste, réalisateur de la cinématique d'introduction de Sonic Mania et de la mini-série Sonic Mania Adventures, a officialisé l'information sur son compte Twitter personnel :

Honored to have been brought in to lead the design on the new Movie Sonic. Working with Jeff and the modelers, riggers, texture/fur artists and animators in LA, London, and Vancouver was a thrill I'll never forget. #SonicMovie pic.twitter.com/HhcVIxAhXB