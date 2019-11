Naughty Dog cherche des renforts pour un projet multijoueur online, sur PS5 ?

Outre les éternelles fuites et sources dans l'industrie, un des autres moyens d'obtenir des indices sur les plans futurs d'un studio, c'est l'offre d'emploi. Une petite annonce postée par les géniteurs d'Uncharted pourrait signifier bien des choses...

Le job proposé par Naughty Dog sur leur site, c'est celui de programmeur de systèmes online, au sein de l'équipe dédiée au jeu. L'offre concerne quelqu'un qui serait "entièrement dédié à la conception et l'implémentation de technologies qui serviraient l'expérience multijoueur en ligne, capable de gérer le networking, le matchmaking, le stockage des données des joueurs et les transactions virtuelles. Avec une passion pour la pratique et le développement de jeux en ligne d'exception".

Voilà qui laisse plus que penser que Naughty Dog va se pencher sur autre chose qu'une expérience solitaire dans les mois à venir. Mais quoi ?

On se souvient qu'en septembre dernier, le studio précisait que la nouvelle aventure d'Ellie et Joel se concentrerait sur le solo et que le mode Factions de The Last of Us premier du nom ne serait pas de la partie avec le deuxième volet (Naughty Dog (The Last of Us 2) évoque un nouveau jeu multijoueur, la PS5 visée ?). Au lieu de ça, l'équipe attelée aux expériences en ligne proposera aux fans du contenu multijoueur à part, laissant supposer que ce ne serait pas pour tout de suite et que donc, éventuellement, c'est sur PS5 que cela se passerait.

Les choses se mettraient donc en place pour un retour de cette partie online chérie par les fans ? Ou peut-on songer à quelque chose dans un des univers développés par les californiens ? Plus fou encore : et si la bande d'Evan Wells travaillait sur un jeu-service entretenu sur le long-terme ? Attendez, qui entends-je parler d'Uncharted 5, là ? Vous êtes sérieux ?

