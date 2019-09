Naughty Dog (The Last of Us 2) évoque un nouveau jeu multijoueur, la PS5 visée ?

Outre la publication des premières impressions manettes en main et la diffusion de nouvelles images de The Last of Us Part II hier, le jeu de Naughty Dog a également fait parler de lui en raison de l'absence officialisée d'un mode multijoueur dans cette suite. Face au mécontentement affiché de certains fans du multi du premier The Last of Us, le studio californien derrière le jeu a tenu à clarifier la situation.

C'es sur le compte Twitter officiel de Naughty Dog que le studio californien a posté un message dans lequel il s'explique sur la situation qui l'a mené à ne pas proposer de mode multijoueur dans The Last of us Part II.

En plus d'évoquer à nouveau ce qu'il présente comme une très ambitieuse campagne solo, Naughty Dog révèle que l'évolution du mode multijoueur Factions, présent dans le premier épisode, sur laquelle il planchait initialement pour The Last of Us Part II, devrait être finalement proposée dans un nouveau jeu :

Nous souhaitions revenir sur la question du multijoueur dans The Last of Us Part II. Comme nous l'avons déclaré, la campagne solo du jeu et de loin le projet le plus ambitieux jamais entrepris par Naughty Dog. De plus, lorsque le développement de l'évolution de notre mode Factions de The Last of Us Part I a commencé, la vision de notre équipe est allé au delà d'un simple mode additionnel pouvant être inclus avec notre énorme campagne solo. Comme nous souhaitions soutenir les deux visions, nous avons difficilement décidé que The Last of Us Part II n'inclurait pas de mode en ligne.



Cela étant dit, vous finirez pas découvrir les fruits des ambitions en ligne de notre équipe. Cela ne fera simplement pas partie de The Last of Us Part II. Où et quand cela se réalisera reste à déterminer. Mais soyez certains, nous sommes autant fans de Factions que le reste de notre communauté et sommes excités à l'idée de vous en dire plus à ce sujet quand les choses seront prêtes.

La question des désormais de savoir sous quelle forme Naughty Dog proposera cette nouvelle forme de Factions. Pourrait-il s'agir du multijoueur d'un spin-off de The Last of Us ? D'un jeu 100% multijoueur à part entière ? D'un jeu-service Free-to-Play ? Impossible à dire pour le moment.

Sachant que The Last of Us Part II sortira le 21 février prochain, que Naughty Dog va vouloir laisser son jeu "respirer" commercialement parlant, et que la PS5 est attendue pour la fin de l'année 2020, il est possible d'imaginer que ce nouveau mode multijoueur, que Sony va vouloir exploiter pendant des années, sera proposé sur PS5.

Pour rappel, le mode Factions du premier Last of Us était un ensemble de parties multijoueur opposant les Chasseurs et les Lucioles : Raid d'Approvisionnement, Survie, Interrogatoire. Rien n'a fuité à propos de ce que Naughty Dog voulait proposer à l'origine dans le multi de The Last of Us Part II.

