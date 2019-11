Age of Empires IV : Des nouvelles du jeu cette semaine ?

Sans nouvelle depuis de très nombreux mois, et même très clairement depuis plus d'un an, Age of Empires IV devrait donner des nouvelles très bientôt.

Le 14 novembre a lieu l'Inside Xbox et c'est sûrement une bonne occasion pour Microsoft d'en dire plus sur son jeu de stratégie Age of Empires IV. Les fans réclament des nouvelles et globalement ça serait une bonne période pour le dévoiler en détails.

Sans compter qu'on peut désormais voir un compte à rebours sur la page officielle de la saga, ce qui coïncide avec le fameux événement de Microsoft mais aussi avec la sortie d'Age of Empires 2 Definitive Edition. D'une pierre deux coups, alors ?

On ne peut pas vraiment dire que le marché soit saturé par les RTS sur PC à l'heure actuelle. Une sortie en 2020 ferait donc du bien au PC.