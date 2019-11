The Batman : Le casting muscle son jeu, avec le Pingouin et Alfred

Alors que Robert Pattinson muscle son jeu et son physique pour incarner le prochain Bruce Wayne au cinéma, The Batman continue à étoffer son casting, avec les rôles presque officialisés du Pingouin et du fidèle serviteur de l'homme chauve-souris, Alfred Pennyworth.

On ne va pas se le cacher : alors que le tournage n'a pas encore commencé - cela devrait être le cas en cette fin d'année, au pire début 2020 - The Batman prend sérieusement de l'ampleur avec son casting, qui s'étoffe de semaine en semaine. Après avoir révélé les identités du commissaire Gordon (Jeffrey Wright), de Catwoman (Zoé Kravitz) ou encore de l'Homme-Mystère (Paul Dano), en plus du central Robert Pattinson en Chevalier Noir, on en sait un peu plus sur deux autres protagonistes importants de l'histoire.

Comme teasé depuis le lancement du projet, Batman n'affrontera pas un seul ennemi dans ce long-métrage. Le Pingouin sera de la partie et c'est un ancien méchant de l'écurie Marvel, Colin Farrell, qui prendra la succession de Danny DeVito, qui avait joué cet affreux personnage dans Batman: Le Défi en 1992. Farrell avait joué le rôle de Bullseye dans le très médiocre Daredevil (sorti en 2003) et on est d'ores et déjà pressé de voir sa transformation physique sur le grand écran. Selon le site américain Deadline, si une officialisation n'est pas encore tombée, on n'en est plus très loin et les discussions sont bien avancées entre les équipes de The Batman et Colin Farrell. On rappelle que c'est Jonah Hill (Maniac) qui était en ballotage favorable pour ce rôle, mais les négociations n'avaient pu se conclure sur une fin heureuse.

Même situation en ce qui concerne le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth. Alors que la série dédiée à ce dernier s'est déjà vu commander une saison 2 et que son arrivée est prévue début décembre en France sur la plateforme Amazon Prime Video, on en sait plus sur l'acteur pressenti pour l'incarner au cinéma. C'est le réalisateur de Venom 2, Andrew Serkis (César dans la Planète des Singes, notamment) qui devrait prêter son visage à Alfred, succédant ainsi à Michael Caine ou plus récemment Jérémy Irons, dernier acteur à avoir joué le personnage (Justice League, Batman v Superman).

McConaughey pour jouer Double-Face ?

Enfin, on ne devrait plus tarder à en savoir plus sur l'identité du prochain protagoniste à intégrer ce détonnant casting. Selon le Daily Mail (probablement moins fiable que Deadline, quoique), Matthew McConaughey pourrait jouer le procureur Harvey Dent et sa future déclinaison maléfique, Double-Face. On surveillera avec attention les prochaines annonces autour de ce projet, qui forcément, aura pour ambition de connaitre le même sort vertueux que l'excellent Joker, toujours dans les salles au passage.