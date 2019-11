Need For Speed Heat est arrivé pour réchauffer vos nuits

Découvert en avant première à la Gamescom, Need for Speed Heat avait carrément jeté un froid à l'ensemble des personnes qui l'avaient essayé chez Electronic Arts. Quelques semaines plus tard, le jeu est sorti pour tenter de vous séduire au moins le temps d'un Week End.

C'est une licence que de nombreux joueurs connaissent et qui traverse le temps. Au fil des épisodes, Need For Speed s'est parfois perdu, a fait de jolis retours, mais s'est toujours attelé à proposer une conduite arcade et fun.

Sa dernière itération, NFS Heat, est sortie ce vendredi et si vous êtes impatients, vous êtes peut-être déjà en train d'y jouer. Pour les plus prudents, vous pourrez profiter en début de semaine d'un test en bonne et due forme, puisque pour coller encore plus au thème du jeu, nous nous y attelons jour ET nuit.

Avez-vous déjà craqué ? Si oui, quelles sont vos premières impressions ?