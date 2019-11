GTA V continue sa route vers de nouveaux records : + 5 millions de jeux vendus en 6 mois !

C'est à se demander s'il est encore nécessaire que Rockstar continue de faire cruncher ses équipes des mois durant afin de commercialiser de nouveaux jeux. Au vu du scandaleux et tenace succès du dernier Grand Theft Auto en date, l'éditeur new-yorkais semble ne plus avoir besoin de quoi que ce soit pour passer une retraite paisible et ensoleillée.

Ce n'est un mystère pour personne : depuis sa sortie en 2013 sur PlayStation 3, Xbox 360, et ses nombreux portages sur les consoles et PC de cette génération, Grand Theft Auto V cartonne au propre comme au figuré. Déjà couronné "Produit culturel le plus rentable de l'histoire" en avril 2018, le cinquième épisode numéroté s'offrait également la médaille de bronze sur le podium des jeux les plus vendus de cette même histoire, en dépassant il y a pile-poil un an le score symbolique des 100 millions d'exemplaires écoulés.

Aujourd'hui, les résultats financiers de Rockstar mis à jour nous dévoilent la somme toujours plus colossale de 115 millions de jeux vendus, ce qui signifie tout de même que 5 millions d'exemplaires supplémentaires ont trouvé preneurs au cours de ces six derniers mois. Si l'on prend en compte les 12 derniers mois écoulés, Grand Theft Auto V a ainsi vendu cinq millions d'exemplaires tous les six mois, tranquille Émile.

Si cette tendance continue, la barre des 200 millions d'exemplaires écoulés devrait ainsi être franchie quelque part en 2027. En ce qui concerne Grand Theft Auto VI, rien ne semble donc presser...