Resident Evil Code Veronica X et Zero bientôt sur vinyles

Les meilleures bandes originales de jeux vidéo se retrouvent sur disques à microsillons, c'est inéluctable. Enfin, en tout cas, souhaitable pour certains. Et s'ils sont fans de Resident Evil, banco, car voilà Vero et Zero.

À voir aussi : Resident Evil 2 : Mr. X remplacé par l'oie d'Untitled Goose Game, le mod le plus terrifiant

Après le remake GameCube du premier épisode et le deuxième volet, la série de survival horror de Capcom va encore se faire presser. Resident Evil : Code Veronica X et Resident Evil 0 vont voir leur OST débarquer sur disques vinyles.

Laced Records est en charge et les précommandes (35 dollars environ) sont lancées sur le site officiel, pour Code Veronica et Zero.

Les livraisons sont prévues pour commencer en janvier 2020. Comme souvent, deux éditions sont proposées, histoire d'affoler les collectionneurs au passage. Les disques de 180g peuvent se voir achetés en Standard (disques noirs) ou Limited (vert pour Code Veronica et Jaune pour Zero), que vous pouvez découvrir dans notre galerie d'images ci-dessous.