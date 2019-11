Deadly Premonition Origins dévoile son édition physique et Collector en vidéo

Il y a de cela deux petits mois, nos plus ou moins chères têtes blondes reprenaient le chemin de l'école alors que nous nous remettions non sans cernes d'un Nintendo Direct de rentrée pas très enfantin, puisqu'il nous annonçait d'un coup d'un seul l'arrivée de Deadly Premonition 2 et d'un portage du premier épisode sur Switch.

Baptisé Deadly Premonition Origins, le portage n'avait vraisemblablement pas su satisfaire les fans de l'original, puisque même le réalisateur Hidetaka "Swery" Suehiro s'était excusé pour sa piètre qualité.

Mais parce qu'une version Collector rend n'importe quel bousin instantanément plus sexy, l'éditeur Numskull Games dégaîne aujourd'hui un trailer qui va bien pour nous annoncer l'arrivée de la version physique et donc limitée de Deadly Premonition Origins sur Switch. Pour la somme pas si modique de 49,99€, vous pourrez ainsi repartir avec votre exemplaire du jeu culte (pour certains) dans son écrin écarlate de carton, mais également un lot de six pin's, comme vous pouvez le découvrir dans notre trailer ci-dessus.

Si l'affaire vous paraît juteuse, sachez que la version Collector de Deadly Premonition Origins sera disponible sur Switch à partir du 22 novembre prochain.