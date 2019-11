Cloud, Kratos, Crash Bandicoot, Fortnite s'invitent dans la réalité dans une nouvelle publicité PS4

Sony a toujours bien aimé intégrer les personnages de ses jeux emblématiques dans des publicités se déroulant dans le monde réel. Ces vidéos étant généralement réussies, le géant japonais vient de remettre ça pour faire la promotion de la PS4.

Sony Interactive Entertainment vient de mettre en ligne une toute nouvelle publicité pour la PS4. Intitulée "It's Time to Play," cette vidéo montre les héros (et antagonistes) de jeux disponibles, ou bientôt disponibles, sur PS4 débarquant dans le monde réel afin d'inciter les gens à jouer.

Cette vidéo a pour particularité de mettre en scène à la fois des personnages issus des studios First Party de Sony mais aussi des protagonistes venus de jeux d'éditeurs tiers. Il est donc possible de voir, entre autres, des personnages de Fortnite, Monster Hunter World, Crash Team Racing, God of War ou encore Final Fantasy VII Remake fouler le bitume aux côtés de péquins lambdas.

Comme souvent dans ce genre de vidéo, le résultat est plutôt réussi. Pour vous faire votre propre avis, la vidéo est disponible ci-dessus. Et pour ceux qui se poseraient la question, la chanson utilisée dans cette publicité est "I Predict a Riot" des Kaiser Chiefs.